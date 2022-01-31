Путин согласился с идеей создать в России службу пробации

Подразделение позволит оказывать поддержку людям, отбывшим наказание в местах лишения свободы

Совершенствование исправительных центров и возможности реабилитации людей после освобождения из мест лишения свободы сегодня обсудил Владимир Путин с министром юстиции Константином Чуйченко. Рабочая встреча прошла в Кремле.

В. Путин: Константин Анатольевич, Вы знаете, что я встречался с членами Совета при президенте по правам человека, и много было вопросов по Вашему ведомству, сейчас все перечислять не буду. Я знаю, что Вы по многим из них работали, и у Вас есть соответствующие предложения, мысли свои, которые Вы хотели бы тоже изложить, обсудить их. Пожалуйста, давайте начнем.

К.Чуйченко: Ежегодно из мест лишения свободы освобождается порядка 100 тысяч человек. При этом зачастую эти люди не подготовлены к жизни на свободе, то есть они не могут получить работу, не имеют денежных средств, которые необходимы для того, чтобы начать новую жизнь, и, конечно же, они нуждаются в помощи. В этой связи очень высок рецидив, на сегодняшний день он составляет порядка 44%. Мы предлагаем создать соответствующую службу в рамках структуры Федеральной службы исполнения наказаний, которая будет на системной основе эти проблемы решать.

Президент одобрил это предложение. Ещё один важный вопрос - развитие системы исправительных центров. Сейчас их в стране порядка 15 тысяч, а к концу 2024 года планируют создать ещё 100 тысяч. По словам Чуйченко, многие из тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, могли бы работать принудительно в таких заведениях.

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