Кабмин выделит 1,8 млрд рублей на развитие авиаотрасли

Это направление является безусловным приоритетом властей

Российские власти выделят 1,8 млрд рублей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе оперативного совещания со своими заместителями глава правительства назвал исключительным государственным приоритетом развитие производств, обладающих компетенциями по строительству всей линейки современных и конкурентоспособных самолетов. Это позволит связать транспортом территории нашей большой страны.

Из выделяемых средств 1 млрд рублей предназначен для создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Более 600 млн рублей поступят на доработку регионального лайнера Ил-114. Еще около 180 млн рублей направят на разработку двигателя ТВ7-117 для него.

Премьер-министр подчеркнул, что очень важно обеспечить эффективное расходование государственных инвестиций, а лучшей оценкой такой работы станут подписанные с авиаперевозчиками контракты на поставку российских самолетов, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что российская авиастроительная отрасль должна быть технологически независима. С учетом этого глава правительства поставил задачу отказаться от использования импортных комплектующих в этой сфере, чтобы снять возможные риски для развития авиаотрасли.

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