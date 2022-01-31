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Перенесший остановку сердца на Евро-2020 футболист вернулся в спорт

14:30
  • понедельник
  • 31 января 2022

Кристиан Эриксен подписал контракт с новым клубом

Клуб Английской премьер-лиги "Брентфорд" объявил у себя на официальном сайте о подписании контракта с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.
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"29-летний футболист подписал свой контракт после прохождения медицинского обследования. Срок соглашения - до конца сезона 2021/22", - сказано в публикации.

12 июня во время матча чемпионата Европы Финляндия - Дания Эриксен потерял сознание, у него остановилось сердце. Прямо на поле игроку провели реанимационные мероприятия, а потом отвезли в больницу. Футболисту установили кардиостимулятор.

Ранее на клубном уровне Эриксен выступал за миланский "Интер", но в Италии запрещено играть футболистам с кардиостимулятором. До этого полузащитник играл за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс".

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Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
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