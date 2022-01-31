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В Германии назвали условие введения санкций против России

14:40
  • понедельник
  • 31 января 2022

У Берлина ясная позиция на этот счет

Власти Германии исключили введение превентивных санкций против России.
США передумали вводить санкции против Путина из-за "технических трудностей"

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Санкции будут введены только в том случае, если Москва нарушит территориальную неприкосновенность Украины.

"В случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами", - сказал Хебештрайт РИА Новости.

Мифы о российской агрессии против Украины начали раздувать на Западе около двух месяцев назад. Сначала об этом писала пресса, потом стали звучать обвинения со стороны политиков. Россия не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а все передвижения войск по территории страны – внутренне дело государства.

В самопровозглашенной ДНР заявили, что Киев готовит постановочные телесюжеты о якобы развязанных Россией, ДНР и ЛНР военных действий против Украины.

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