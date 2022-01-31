В "Шереметьево" сел самолет с неисправными тормозами

Лайнер летел в Москву из Краснодара
В аэропорту "Шереметьево" совершил посадку Airbus А320, у которого сработал датчик неисправности.
"Самолет, [следовавший] рейсом Краснодар - Москва, совершил благополучную посадку. Причина, по которой сработал датчик, устанавливается", - приводит слова источника ТАСС.
По предварительным данным, сработал датчик неисправности тормозной системы.
В воздухе самолет находился чуть менее двух часов. Курс лайнер не менял.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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