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Джонсон рассказал, какой совет даст Путину

14:53
  • понедельник
  • 31 января 2022

Слова британского премьера касаются Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам в понедельник о предстоящей беседе с президентом России Владимиром Путиным.
Британский премьер Джонсон угодил в новый скандал

"Я собираюсь сказать президенту Путину, что нужно отойти от пропасти. России нужно сделать это", - цитирует британского премьера "Интерфакс".

По словам Джонсона, он будет считать катастрофой для всего мира любое российское "вторжение" на Украину.

Точная дата переговоров Путина с Джонсоном пока не анонсирована. Вместе с тем в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на вечер 31 января у российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

В последние недели со стороны Запада активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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