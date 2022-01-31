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Возбуждено дело о гибели контрактника в Подмосковье

15:46
  • понедельник
  • 31 января 2022

Следователи работают на месте происшествия

По факту гибели военнослужащего в одной из частей Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 31 января, рассказали в главном военном следственном управлении Следственного комитета России.
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По версии следствия, 31 января старший прапорщик по приказу командира части получил закрепленное за ним оружие и боеприпасы к нему для выполнения специальной задачи по сопровождению воинского груза. В казарме он случайно выстрелил, пуля смертельно ранила находившегося рядом ефрейтора.

Возбуждено уголовное дело о неосторожном обращении с оружием по ч. 2 ст. 349 УК. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в части в поселке Троице-Сельцо в Мытищах. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что военнослужащий погиб в результате грубого нарушения правил обращения с оружием другим военным.

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