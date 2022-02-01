Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Тельцы могут смело планировать будущее, а Рыбам звезды советуют помедитировать

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

1-е число, новолуние, китайский Новый год – сегодняшний день несет мощную энергию обновления! Присоединитесь к группе людей, на которых равняетесь, и они поделятся с вами своим успехом.

Тельцы

Отличный момент: сегодня можно и нужно планировать будущее! Ставьте перед собой цели на год в карьере, бизнесе, учебе, но не устно, а обязательно письменно.

Близнецы

Вам в этот день стоит задуматься о расширении личных горизонтов, о новых знаниях и навыках. В то же время старайтесь не витать в облаках и выполнять свои обязанности на совесть.

Раки

Подпишитесь на тех, кто учит грамотно распоряжаться финансами, экономить, инвестировать. Также сегодня удачный день для консультаций на глубоко личные, интимные темы.

Львы

Вы сегодня можете рассчитывать на интересное знакомство, продуктивные переговоры, сделку. Вам будет легко очаровать собеседника, будь то деловая встреча или романтическая.

Девы

Не хотите ничем рисковать – и не нужно, совершите небольшую революцию в рабочем пространстве. Передвиньте мебель, поменяйте аксессуары на столе, закажите новое кресло.

Весы

Очень важное новолуние для представителей этого знака, особенно желающих добавить в свою жизнь яркие краски. Дайте волю воображению и творческому порыву, делайте то, чего просит душа!

Скорпионы

Отличный день для принятия решений, касающихся недвижимости, земельных участков. Но пока только на уровне планирования: не стоит сразу же вносить залог.

Стрельцы

Начинайте читать или перечитывать важную для вас книгу или записывайтесь на интересный тренинг. Также сегодня полезно писать списки, письма, отзывы, посты в социальных сетях.

Козероги

Деньги, которые вы зарабатываете – вот главная тема в первый день февраля. Анализируйте, мечтайте, считайте, пишите крупными цифрами желаемые суммы!

Водолеи

Новолуние в вашем знаке означает очень важный момент - наступление года Тигра! Вы сегодня, можно сказать, всемогущи, так что мечтайте смелее, масштабнее, не стесняйтесь.

Рыбы

Вы сегодня в меньшинстве: звезды рекомендуют вести себя тихо, заниматься не внешним, а внутренним. Хорошо мечтать о будущем, медитировать, раскладывать карты Таро.

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