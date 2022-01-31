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В Тамбове обстреляли трактор

15:41
  • понедельник
  • 31 января 2022

Никто не пострадал

В Тамбове неизвестные люди обстреляли трактор, который расчищал снег вдоль тротуара. Инцидент произошел этой ночью на Московской улице.

"В результате стрельбы разбиты стекла кабины трактора, водитель, к счастью, не пострадал", - сообщает РИА Новости со ссылкой на тамбовскую мэрию.

На месте происшествия был найден пистолет. По словам очевидцев, подозреваемые в преступлении находились в нетрезвом состоянии. Их доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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