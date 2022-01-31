Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной автомагистрали

Голосование проходит на портале "Активный гражданин"

Москвичи могут принять участие в выборе названия новой скоростной трассы столицы. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что строительство двух крупнейших внеуличных магистралей Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды находится в завершающей стадии. В результате бесшовного соединения эти магистрали органически создают новую транспортную артерию. Получившийся бессветофорный скоростной диаметр Москвы протянется с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург, с ответвлением до Некрасовки.

В связи с этим было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль, которая по масштабам и значению сопоставима с МКАД.

Трасса длиной 68 км свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе. В районе станции "Новохохловская" с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на Третье транспортное кольцо.

На севере продолжением новой магистрали станет федеральная трасса М 11 "Москва – Санкт-Петербург", на востоке – будущая трасса М 12 "Москва-Казань", на юге – федеральная трасса М 2 "Крым" и новая магистраль "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе".

Новая скоростная магистраль может получить название Московский скоростной диаметр. Сергей Собянин в своем личном блоге призвал горожан проголосовать за название новой скоростной трассы на портале "Активный гражданин" и дать магистрали понятное и удобное имя.

Ранее Сергей Собянин поставил задачу завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАДа и Алтуфьевского шоссе до конца этого года, а не в 2023 году, как планировалось изначально.

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