Власти Подмосковья отвергли необходимость новых антиковидных ограничений

В больницах области свободно 50% коек для пациентов с COVID-19

Новых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, власти Подмосковья водить не планируют. Упор сделан на амбулаторное лечение заболевших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы не планируем дополнительные ограничения, мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы усилить амбулаторное звено: различные способы телемедицины, линия 122", - заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

По словам губернатора Подмосковья, принятые меры позволили серьезно снизить нагрузку на врачей. Однако и теперь, как сказал Воробьев, она "запредельная", так что приходится привлекать студентов-медиков и силы с плановой помощи. По данным главы Московской области, в больницах свободно 50% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом.

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