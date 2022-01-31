Стало известно, что Путин и Орбан обсудят во вторник

Переговоры пройдут в Москве
В Москве во вторник состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, напомнили в пресс-службе Кремля.
"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что лидеры также обменяются мнениями по проблемам обеспечения европейской безопасности.
Ранее стало известно, что Венгрия выступает за прямые переговоры России и Запада. При этом страна отказалась наращивать силы НАТО на своей территории.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram