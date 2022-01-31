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Стало известно, что Путин и Орбан обсудят во вторник

15:33
  • понедельник
  • 31 января 2022

Переговоры пройдут в Москве

В Москве во вторник состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, напомнили в пресс-службе Кремля.
В Венгрии считают, что Украина пока не может вступить в НАТО

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двусторон­него сотрудничества в торгово-экономической, энергетичес­кой и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лидеры также обменяются мнениями по проблемам обеспечения европейской безопасности.

Ранее стало известно, что Венгрия выступает за прямые переговоры России и Запада. При этом страна отказалась наращивать силы НАТО на своей территории.

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