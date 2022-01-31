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Десять регионов России предупредили о возможных ЧП из-за снега

15:57
  • понедельник
  • 31 января 2022

Снегопады продлятся до 7 февраля

Жизнеобеспечение 10 регионов России может быть нарушено на этой неделе5 из-за сильнейших снегопадов. Циклоны обрушатся на три федеральных округах, предупредили во всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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"С 31 января по 7 февраля из-за активной циклонической деятельности повышается риск возникновения сильных снегопадов, порывистого ветра, появления гололедицы и выпадения мокрого снега", - сообщается на сайте института.

Специалисты отмечают, что угроза сбоев в системах жизнеобеспечения актуальна для юга Камчатского края, Сахалинской области, Краснодарского края, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Ростовской областей, республик Карелия и Адыгея.

В Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Магаданской, Омской, Новосибирской и Томской областей ветер усилится до 30 метров в секунду. Обледенение линий электропередачи может вызвать нарушение энергоснабжения населенных пунктов.

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