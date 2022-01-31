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Власти Украины заявили о готовности к переговорам с Россией

16:03
  • понедельник
  • 31 января 2022

Следующий шаг остается за Москвой, объявил глава украинского МИД

Украинские власти готовы к проведению конструктивных переговоров с Россией, если при этом "никто не будет на нас давить". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 31 января.
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По утверждению украинского министра, переговоры могут состояться, если "никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира". Следующий шаг — за Россией, отметил Кулеба.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что его государство не собирается идти на очередные уступки России, "если она сначала не остановит сначала свою военную эскалацию". Целью своей политики Киев считает то, чтобы именно Москва пошла на такие уступки, поскольку "сейчас именно для нее наступило время" согласиться на компромисс и продемонстрировать искреннюю заинтересованность в мире, сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

29 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не планирует контакты с лидерами других стран во время своего визита в Пекин на открытие Олимпиады. Но в Кремле не исключают, что президент России встретится в китайской столице в Владимиром Зеленским.

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