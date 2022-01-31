Запад бросил все силы для нагнетания истерии вокруг Украины

Публикуются провокационные материалы

Москва призывает Вашингтон и его европейских союзников отказаться от нагнетания напряжённости вокруг Украины и занять конструктивную, спокойную и взвешенную позицию. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. Масла в огонь антироссийской истерии не устают подливать западные СМИ, которые публикуют провокационные и лживые материалы о мифической угрозе для Киева со стороны Москвы.

Лесополоса под Киевом. Костер, шашлыки. Только песен под гитару не хватает. Но это отнюдь не пикник, поясняют организаторы. Все гораздо серьезнее.

"Существует угроза вторжения. Люди в больших городах привыкли, что конфликт далеко от них - в 750 километрах от Киева. Но теперь они понимают, что война может прийти к ним, а они не готовы", - говорит инструктор Сергей Вишневский.

Корреспонденты западных СМИ тут уже побывали. Лучшей картинки для подкрепления своих многочисленных статей и сюжетов о том, что украинцы, включая подростков, готовятся отражать российскую агрессию, и не придумаешь. Подобного рода материалы уже выходили и в когда-то авторитетной The Washington Post, и в британском таблоиде Sun. То есть для нагнетания истерии вокруг Украины Запад, кажется, бросил все силы. В Кремле сегодня в очередной раз призвали прекратить истерику. Ни на кого Россия нападать не собирается. Это, кстати, прекрасно понимают и в Киеве. Во всяком случае, те политики, которые пока еще дружат с головой.

"Если бы хотела Россия действительно нанести нам ущерб и уничтожить как государство, ей не нужно сюда вводить танки, ей не нужно обстреливать нас "Искандерами". Нужно просто остановить экономические сегодняшние взаимоотношения. Мы сегодня продолжаем покупать у Росси уголь, ГСМ, электричество. По их словам, на восьмой год войны у нас Россия является главным стратегическим партнером", - рассказал депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Не стратегическим, конечно. Но главным торговым партнером действительно является. И на Банковой об этом знают. От того там явно испугались того напора, с которым Запад начал трезвонить о российской угрозе. Тот же Зеленский в интервью иностранным СМИ вполне четко заявил - ситуация нагнетается искусственно, чем вызвал недовольство Байдена. Во всяком случае, об этом пишут многие американские издания, оправдываться перед которыми пришлось украинскому послу в Вашингтоне.

"Никаких трений между нашими странами нет. Между США и Украиной могут проходить определенные дискуссии и быть разные точки зрения. Но США являются нашим стратегическим партнером, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Звучит, конечно, смешно. И про дискуссии Зеленского с Байденом. И про точку зрения, которая якобы есть у Украины, учитывая тот факт, что Киев делает всё, что прикажут из-за океана. И там, похоже, действительно недовольны выпадами украинского президента. Но эти сигналы в его офисе похоже дошли не до всех. Тот же глава Минобороны Резник продолжает настаивать, что никакой реальной угрозы нападения со стороны России нет. А министр культуры Украины Ткаченко опять кусает хозяйскую руку.

"Позиция Запада мне иногда напоминает позицию человека, который сидит в автомобиле и видит, что кого-то сейчас побьют, он машет рукой и говорит: "Ну вот когда вас побьют, мы вызовем медпомощь". Поэтому вместо разговоров, если вы уже говорите на высоких тонах, останавливайте "Северный поток", давайте больше оружия именно из тех стран, из которых оно не поступает. Давайте помощь экономическую в виде денежных гарантий", - сказал Ткаченко.

Евросоюз такие гарантии уже пообещал. США и ряд европейских стран продолжают накачивать Украину оружием. Сегодня подобную помощь изъявила желание оказать Польша. Кроме того, Киев настаивает на превентивных санкциях. Германия такую инициативу уже отвергла. А вот Лондон все же собирается ввести дополнительные экономические ограничения и без вторжения России на Украину. Речь, в частности, идет о конфискации имущества и активов крупного российского бизнеса в Великобритании.

Помимо этого, Лондон хочет перебросить дополнительные войска в Прибалтику. Об усилении своего контингента в Восточной Европе говорит и Вашингтон. Напряженной ситуация остается и в Донбассе. По данным народной милиции ЛНР, Киев готовит провокационные сюжеты, чтобы оправдать свое нападение на непризнанные республики. Речь об этом, возможно, пойдет на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Она состоится уже завтра.

Александр Панюшкин, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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