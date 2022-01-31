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Новый стандарт приема пациентов с ОРВИ позволяет поликлиникам работать без очередей

16:18
  • понедельник
  • 31 января 2022

Медучреждения справились с потоком пациентов

В столичных поликлиниках нет очередей благодаря новому стандарту работы с ОРВИ. Об этом сообщили журналисты "Ленты.ру", которые лично посетили несколько медучреждений, выбрав для этого самое загруженное время.

Отмечается, что даже при резком росте числа заболевших поликлиники продолжают работать в штатном режиме.

"Для пациентов с симптомами ОРВИ есть отдельный специальный вход. На входе пациентам измеряют температуру и выдают не просто маски, а респираторы", - говорится в сообщении.

Число дежурных врачей стало больше. В любое медучреждение можно прийти на прием без предварительной записи.

Ранее "ТВ Центр" сообщал, что несмотря на сложную ситуацию, медики продолжают оказывать необходимую помощь - плановую и экстренную - без сбоев.

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