Новый стандарт приема пациентов с ОРВИ позволяет поликлиникам работать без очередей

Медучреждения справились с потоком пациентов

В столичных поликлиниках нет очередей благодаря новому стандарту работы с ОРВИ. Об этом сообщили журналисты "Ленты.ру", которые лично посетили несколько медучреждений, выбрав для этого самое загруженное время.

Отмечается, что даже при резком росте числа заболевших поликлиники продолжают работать в штатном режиме.

"Для пациентов с симптомами ОРВИ есть отдельный специальный вход. На входе пациентам измеряют температуру и выдают не просто маски, а респираторы", - говорится в сообщении.

Число дежурных врачей стало больше. В любое медучреждение можно прийти на прием без предварительной записи.

Ранее "ТВ Центр" сообщал, что несмотря на сложную ситуацию, медики продолжают оказывать необходимую помощь - плановую и экстренную - без сбоев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram