Российские олимпийцы продолжают прибывать в Пекин

Из-за ковида Китай пошел на беспрецедентные меры

Четыре дня остается до старта 24-й зимней Олимпиады в Пекине. Туда продолжают прибывать российские спортсмены. Сегодня в китайскую столицу прилетела сборная по лыжным гонкам. В Китае уже тренируются наши команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Позади многочасовой перелёт до Пекина, но времени на отдых у наших олимпийцев нет. Интенсивные тренировки российские саночники прерывают только для осмотра будущих трасс.

Импровизированные экскурсии от спортсменов - единственная возможность для зрителей хотя бы одним глазком увидеть во всем великолепии столицу зимней Олимпиады. Любые контакты с ними запрещены. Все соревнования вновь пройдут при пустых трибунах. Но такая изоляция и усиленные антиковидные меры нашим ребятам точно не помеха. Настроение у всех боевое.

Впрочем, в условиях пандемии хотя бы добраться до Пекина - это уже почти победа. Из прилетевших на Олимпиаду со всего мира почти у 60% спортсменов диагностирован положительный результат на коронавирус. Уже известно, что эти Игры точно пройдут без двух лидеров российской мужской команды по скелетону - Никиты Трегубова и Владислава Семёнова. Трегубов - вице-чемпион Пхёнчхана, на которого болельщики и тренерский штаб возлагали большие надежды, что и в этом году он сможет занять высокое место на пьедестале. У всех остальных наших спортсменов, которые уже прибыли в Пекин, результаты ПЦР - отрицательные. Они вовсю готовятся к соревнованиям.

В этом году Пекин пошёл на беспрецедентные меры. Всех прибывающих из-за рубежа атлетов, членов официальных делегаций и журналистов помещают так называемые пузыри. Где они будут жить, тренироваться участвовать в соревнованиях и отдыхать. Выход за пределы не предусмотрен. От трапа самолёта до олимпийской деревни атлетов сопровождают люди в защитных костюмах. Ни на шаг не отходят от них и на самих объектах. Каждый день - обязательные ПЦР тесты. Даже в столовой все контакты сведены к минимуму. Раздавать еду спортсменам будут не повара за стойкой, а специальные роботы. Составители меню при готовке решили не добавлять в пищу никаких приправ. Организаторы полагают, что специи могут невольно стать причиной ложноположительных результатов на ковид. Впрочем, совсем лишить гостей развлечений, тем более в канун главного праздника в стране, строгие китайцы не смогли.

Китай почти семь лет готовился к этой Олимпиаде и намерен сделать всё, чтобы никакой коронавирус не испортил от неё впечатления. 24-е зимние Игры стартуют уже в эту пятницу.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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