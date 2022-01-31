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Названо непоправимое осложнение у переболевших "омикроном"

16:28
  • понедельник
  • 31 января 2022

Остерегаться больше всего надо людям, предрасположенным к проблемам с горлом

Переболевшие омикрон-штаммом коронавируса могут полностью потерять голос. Такое осложнение возникнет, если инфекция достигнет гортаноглотки. В этом случае страдает слизистая оболочка, в итоге голос может либо стать хриплым, либо вовсе исчезнуть, рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

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"Если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, если возникает парез или паралич голосовых складок, дело плохо. Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам", — объяснил отоларинголог изданию Ura.ru.

Особенно рискуют получить подобное осложнение люди с предрасположенностью к проблемам с горлом. Опасность грозит и тем, у кого были удалены миндалины – это снижает защищенность глотки от инфекций, подчеркнул Зайцев.

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