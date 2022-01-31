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Жильцов дома в Ростове-на-Дону эвакуируют из-за угрозы разрушения здания

16:57
  • понедельник
  • 31 января 2022

Дом был признан аварийным в 2020 году

Решение об эвакуации сотни жителей многоквартирного дома в Ростове-на-Дону приняла городская администрация. Ситуация резко ухудшилась с начала года, здание может обрушиться в любой момент.

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"За праздничные дни отмечена активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Поэтому существует большая вероятность обрушения стеновых панелей: здание может сложиться как карточный домик в любой момент", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В районе дома номер 4 по Кривошлыковскому переулку введен режим чрезвычайной ситуации. Жильцы обязаны эвакуироваться из этой зоны, за отказ предусмотрена административная ответственность. Эвакуация начнется во вторник, отселить надо 110 человек. Уточняется, что дом был признан аварийным еще в 2020 году, передает "Интерфакс".

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