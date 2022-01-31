ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британские СМИ выявили "культ" Путина среди лидеров государств

17:24
  • понедельник
  • 31 января 2022

"Фан-клуб" российского президента охватил сетью весь мир

Глобальный "фан-клуб" президента России Владимира Путина выявили британские журналисты. В числе последователей "культа Путина" -  лидеры государств и влиятельные политики по всему миру, утверждает издание Financial Times.

Стало известно, что Путин и Орбан обсудят во вторник
Джонсон рассказал, какой совет даст Путину

"Существует значительная группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые очень восхищаются Путиным. Его фан-клуб глобален и затрагивает Азию, Ближний Восток, Америку и Европу", - пишет газета.

Автор статьи уверяет, что президентом России восхищаются премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Филиппин Родриго Дутерте, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Даже бывший президент США Дональд Трамп в свое время выражал поддержку внутренней и внешней политике Путина. А некоторые даже имитировали его действия. Подобное обожание, считает автор, "угнетающе" и угрожает демократическим ценностям по всему миру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Смартфон с изображением Владимира Путина
Смартфон с изображением Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.