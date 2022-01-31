Британские СМИ выявили "культ" Путина среди лидеров государств

"Фан-клуб" российского президента охватил сетью весь мир

Глобальный "фан-клуб" президента России Владимира Путина выявили британские журналисты. В числе последователей "культа Путина" - лидеры государств и влиятельные политики по всему миру, утверждает издание Financial Times.

"Существует значительная группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые очень восхищаются Путиным. Его фан-клуб глобален и затрагивает Азию, Ближний Восток, Америку и Европу", - пишет газета.

Автор статьи уверяет, что президентом России восхищаются премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Филиппин Родриго Дутерте, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Даже бывший президент США Дональд Трамп в свое время выражал поддержку внутренней и внешней политике Путина. А некоторые даже имитировали его действия. Подобное обожание, считает автор, "угнетающе" и угрожает демократическим ценностям по всему миру.

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