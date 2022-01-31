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Названы сроки превращения COVID-19 в сезонную инфекцию

17:52
  • понедельник
  • 31 января 2022

Коронавирус можно будет контролировать вакцинацией, как обычный грипп

Коронавирус вскоре можно будет контролировать с помощью вакцинации, как обычный грипп. COVID-19 превратится в сезонную инфекцию, прогнозирует главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон - октябрь-ноябрь - мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией", - сказал Проценко в интервью RTVI.

Проценко отметил: когда COVID-19 станет сезонным заболеванием, можно будет отказаться от ношения масок. К этой практике придется возвращаться только в эпидемический сезон. Что же касается нынешней пандемии, то она стала колоссальным стимулом для развития медицины и  медицинских технологий, а также вновь повысила престиж профессии врача, считает Проценко.

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