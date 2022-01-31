Елену Проклову выписали из больницы

Врачи разрешили актрисе выходить на сцену
Российская актриса Елена Проклова вернулась домой после перенесенного инсульта. Врачи в понедельник выписали ее из больницы.
По словам артистки, у нее "хорошая динамика". "Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать", - приводит ее слова ТАСС.
Елена Проклова рассказала, что уже может играть "какие-то легкие спектакли", врачи разрешили ей выходить на сцену.
В середине января 68-летняя актриса была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram