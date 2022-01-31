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Елену Проклову выписали из больницы

17:54
  • понедельник
  • 31 января 2022

Врачи разрешили актрисе выходить на сцену

Российская актриса Елена Проклова вернулась домой после перенесенного инсульта. Врачи в понедельник выписали ее из больницы.

По словам артистки, у нее "хорошая динамика". "Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать", - приводит ее слова ТАСС.

Елена Проклова рассказала, что уже может играть "какие-то легкие спектакли", врачи разрешили ей выходить на сцену.

В середине января 68-летняя актриса была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату.

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Елена Проклова
Елена Проклова
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