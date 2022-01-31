Премьер Канады ушел на удаленку с коронавирусом

Трюдо призвал сограждан вакцинироваться

Премьер-министру Канады придется какое-то время работать удаленно. Джастин Трюдо сообщил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо.

"Сегодня утром мой анализ на COVID-19 оказался положительным. Я чувствую себя хорошо и продолжу работать удаленно на этой неделе, соблюдая рекомендации в области общественного здравоохранения", - написал премьер Канады в Twitter.

Ранее стало известно, что Трюдо ушел на пятидневный карантин после контакта с человеком, больным COVID-19. Сообщив о своей болезни в соцсети, премьер-министр призвал сограждан пройти вакцинацию против коронавируса.

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