Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

Москва призывает Запад отказаться от нагнетания напряженности
Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Вашингтон хочет обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения".
Со своей стороны Великобритания заявила, что на Совбезе ООН хочет услышать о намерениях Москвы в отношении Киева.
Ранее Россия призвала США и европейских союзников Вашингтона отказаться от нагнетания напряжённости вокруг Украины и занять конструктивную, спокойную и взвешенную позицию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram