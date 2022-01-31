Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине

Москва призывает Запад отказаться от нагнетания напряженности

Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Вашингтон хочет обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения".

Со своей стороны Великобритания заявила, что на Совбезе ООН хочет услышать о намерениях Москвы в отношении Киева.

Ранее Россия призвала США и европейских союзников Вашингтона отказаться от нагнетания напряжённости вокруг Украины и занять конструктивную, спокойную и взвешенную позицию.

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