Снегопад задержал вылет 50 рейсов из аэропортов Москвы

В столице за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков

Сильный снегопад задержал вылет нескольких десятков рейсов из аэропортов Москвы. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержаны или отменены более 50 вылетов.

Как сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, снежный циклон "Надя" в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигнет рекордной высоты в полметра.

В столичном аэропорту "Шереметьево", по информации на 18:22 31 января, пять рейсов задержано, 27 отменено. Девять рейсов задержано во "Внуково". Вылет 11 лайнеров задержан в "Домодедово", отменено четыре рейса, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram