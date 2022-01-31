Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит

Уходить в отставку британский премьер отказался

Премьер-министр Великобритании пообещал парламенту извлечь урок из собственных ошибок. Борис Джонсон принес публичные извинения за вечеринки, которые он устраивал в канцелярии на Даунинг-стрит в дни всеобщего карантина.

"Пандемия была тяжелым испытанием для всех, и мы просили людей по всей стране идти на неслыханные жертвы - не встречаться с любимыми, не навещать находящихся при смерти близких. Я понимаю гнев, который сейчас испытывают люди", - сказал Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента

Премьер признал, что его извинений недостаточно. Он пообещал извлечь уроки из скандала, а также внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров. Оппозиция призвала оскандалившегося Джонсона подать в отставку с поста премьера, однако он отказался, передает ТАСС.

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