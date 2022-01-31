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Австралия призвала своих граждан срочно покинуть Украину

19:49
  • понедельник
  • 31 января 2022

Рекомендацию объясняют риском вооруженного конфликта

Австралийцам, которые находятся на Украине, рекомендовали покинуть эту страну в кратчайшие сроки. В посольстве Австралии рекомендацию объясняют "риском вооруженного конфликта".

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"Мы призываем австралийцев, находящихся на Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Авиаперелеты могут быть приостановлены в кратчайшие сроки", - написал посол Австралии в Киеве Брюс Эдвардс в Twitter.

МИД Австралии открыл специальный регистрационный портал для находящихся на Украине австралийцев.  Граждане могут отметить свое местонахождение из соображений безопасности. В сообщении посольства подчеркивается, что ситуация может вскоре измениться. В свою очередь, Эдвардс в соцсети напоминает, что Украину уже покинули семьи дипломатов и советует своим согражданам не ездить в эту страну.

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