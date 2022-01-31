Прилучный подал иск на 4,5 миллиона рублей против избившего его бизнесмена

Инцидент произошел в 2020 году в Калининграде

Иск на 4,5 миллиона рублей подал известный российский актер Павел Прилучный против избившего его бизнесмена. Эта сумма должна компенсировать причиненный артисту моральный вред и имущественный ущерб.

"Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семенову. Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 млн 438 тыс. рублей. Также к Семенову заявлен иск об имущественном ущербе от ООО "А1 Студио", который оценен в 1,1 млн рублей", - приводит сообщение пресс-службы Ленинградского районного суда Калиниграда "Интерфакс".

Как установило следствие, ночью 21 ноября 2020 года в спортзале, расположенном на втором этаже одного из ночных клубов Калининграда, обвиняемый Семенов несколько раз ударил актера. Поводом стала личная неприязнь.

Прилучный прилетел в Калининград из Москвы на съемки фильма "В клетке". После драки артист попал в московскую больницу имени Пирогова с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы.

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