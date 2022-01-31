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Небензя назвал провокационными заявления о "войне" с Украиной

22:08
  • понедельник
  • 31 января 2022

Россия не раз опровергала обвинения в планах нападения на Украину

Рассуждения Вашингтона и его европейских партнёров о возможности войны между Москвой и Киевом - провокация. А саботаж минских договорённостей, к которому Запад подталкивает киевские власти, может закончиться развалом Украины. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель нашей страны при Совете Безопасности ООН. Василий Небензя принял участие в заседании, которое прошло по инициативе США. Тема встречи всё та же - мифическая российская угроза в адрес Украины.
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Для нагнетания истерии Запад, кажется, бросил все силы, продавив даже заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Впрочем, все в итоге опять свилось к беспочвенным обвинениям.

"Раз уж наши американские коллеги собрали нас сегодня, то пусть они предъявят хоть какие-то доказательства, кроме измышлений, о том, что Россия собирается напасть на Украину. В выступлении моей американской коллеги было достаточно обвинений в агрессивных действиях России, но ни одного конкретного факта", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В Кремле сегодня в очередной раз призвали прекратить истерику. Ни на кого Россия нападать не собирается. Это, кстати, прекрасно понимают и в Киеве. Во всяком случае, те политики, которые пока еще дружат с головой.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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