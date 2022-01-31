Небензя покинул Совбез ООН перед выступлением представителя Украины

Россию представлял заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский

Постпред России при ООН покинул заседание Совета безопасности по Украине, созванное по инициативе США. Василий Небензя ушел прямо перед выступлением украинского представителя - у российского постпреда была запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства", - сказал Небензя.

В зале заседаний вместо Небензи остался первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский. Представитель Украины выступил после ухода российского постпреда. Далее высказались представители Белоруссии, Польши и Литвы, передает ТАСС.

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