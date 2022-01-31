ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Небензя покинул Совбез ООН перед выступлением представителя Украины

20:57
  • понедельник
  • 31 января 2022

Россию представлял заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский

Постпред России при ООН покинул заседание Совета безопасности по Украине, созванное по инициативе США. Василий Небензя ушел прямо перед выступлением украинского представителя -  у российского постпреда была запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Небензя предупредил о последствиях бегства афганцев из страны
Небензя упрекнул США в перекладывании ответственности в Афганистане

"Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства", - сказал Небензя.

В зале заседаний вместо Небензи остался первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский. Представитель Украины выступил после ухода российского постпреда. Далее высказались представители Белоруссии, Польши и Литвы, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Василий Небензя
Василий Небензя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.