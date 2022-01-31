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Байден подготовился к любым сценариям развития событий на Украине

21:38
  • понедельник
  • 31 января 2022

Россия, по словам президента США, "понесет ответственность"

Президент США Джон Байден пригрозил России ответственностью, если она "вторгнется" на Украину. По словам американского лидера, Соединенные Штаты и их союзники готовы к любому развитию ситуации.

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"Если Россия искренне настроена на то, чтобы решать беспокоящие обе стороны вопросы в сфере безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если Москва вместо этого предпочтет отказаться от дипломатии и напасть на Украину, Россия понесет ответственность", — заявил Байден.

31 января Совет Безопасности ООН по инициативе США постановил созвать заседание по украинскому вопросу. По версии Байдена, США на этом заседании "подробно представили всю суть российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины", передает ТАСС.

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