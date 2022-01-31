Байден подготовился к любым сценариям развития событий на Украине

Россия, по словам президента США, "понесет ответственность"

Президент США Джон Байден пригрозил России ответственностью, если она "вторгнется" на Украину. По словам американского лидера, Соединенные Штаты и их союзники готовы к любому развитию ситуации.

"Если Россия искренне настроена на то, чтобы решать беспокоящие обе стороны вопросы в сфере безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если Москва вместо этого предпочтет отказаться от дипломатии и напасть на Украину, Россия понесет ответственность", — заявил Байден.

31 января Совет Безопасности ООН по инициативе США постановил созвать заседание по украинскому вопросу. По версии Байдена, США на этом заседании "подробно представили всю суть российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины", передает ТАСС.

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