Путин с Макроном обсудили Украину и подготовку к личной встрече

Подняли и тему о гарантиях безопасности

Владимир Путин обсудил с Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине. Президенты России и Франции поговорили по телефону, подняли также тему гарантий безопасности.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности", - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Владимир Путин еще раз подробно изложил французскому коллеге принципиальные подходы Москвы по этим проблемам. Стороны условились продолжить контакты по телефону. Кроме того, договорились оперативно проработать возможность личной встречи.

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