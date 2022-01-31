Минобороны опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии

29 января полеты российских истребителей над акваторией Балтийского моря не осуществлялись

Все полеты ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Об этом сообщили в Минобороны, опровергнув заявление Таллина о нарушении российским Су-27 воздушного пространства Эстонии.

"Двадцать девятого января 2022 года полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись", — приводит РИА Новости заявление Минобороны.

Ранее стало известно, что российские современные истребители Су-35С будут перебазированы в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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