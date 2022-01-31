ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии

22:07
  • понедельник
  • 31 января 2022

29 января полеты российских истребителей над акваторией Балтийского моря не осуществлялись

Все полеты ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Об этом сообщили в Минобороны, опровергнув заявление Таллина о нарушении российским Су-27 воздушного пространства Эстонии.

"Двадцать девятого января 2022 года полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись", — приводит РИА Новости заявление Минобороны.

Ранее стало известно, что российские современные истребители Су-35С будут перебазированы в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пилот истребителя ВКС России
Пилот истребителя ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.