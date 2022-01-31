ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США включили в санкционные списки семьи представителей российских элит

22:11
  • понедельник
  • 31 января 2022

Очередной пакет подготовлен на случай "вторжения" России на Украину

Власти Соединенных Штатов подготовили санкционные списки представителей элит России. Санкции приведут в действие в случае "российской агрессии" в отношении Украины, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что в перечни включены не только влиятельные российские персоны, но и члены их семей.

Лукашенко связал санкции Запада с военным вторжением
FT: ЕС и Лондон готовят санкции против новых газовых проектов России

"Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину", - заявила Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Представитель Белого дома прокомментировала публикации в западной печати о выработке американской администрацией упомянутых перечней. Псаки подчеркнула, что эти усилия предпринимаются при координации действий с союзниками и партнерами США, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги США
Флаги США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.