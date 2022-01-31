США включили в санкционные списки семьи представителей российских элит

Очередной пакет подготовлен на случай "вторжения" России на Украину

Власти Соединенных Штатов подготовили санкционные списки представителей элит России. Санкции приведут в действие в случае "российской агрессии" в отношении Украины, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что в перечни включены не только влиятельные российские персоны, но и члены их семей.

"Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину", - заявила Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Представитель Белого дома прокомментировала публикации в западной печати о выработке американской администрацией упомянутых перечней. Псаки подчеркнула, что эти усилия предпринимаются при координации действий с союзниками и партнерами США, передает ТАСС.

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