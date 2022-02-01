США получили от России ответ на предложения по деэскалации

Данные подтвердили в Госдепе

Как сообщил в беседе с РИА "Новости" неназванный представитель Госдепартамента США, американская сторона получила от России ответ на свое предложение по деэскалации вокруг Украины.

"Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России", - сказал собеседник агентства.

Он при этом заметил, что вести переговоры в публичном пространстве непродуктивно.

Вашингтон полностью привержен диалогу с Россией по вопросам безопасности, уточнили в Госдепе. Штаты при этом хотят продолжать тесные консультации со своими союзниками и партнерами. Киев также входит в этот список.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что, как ожидают США, 1 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном передаст реакцию Москвы на ответы Вашингтона по гарантиям безопасности.

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