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Госдеп распорядился вывезти семьи дипломатов из Белоруссии

08:32
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Такое решение принято из-за ситуации вокруг Украины

Семьям американских дипломатов следует покинуть территорию Белоруссии. Такое распоряжение в понедельник, 31 января, отдал Госдепартамент США.
В США задумались об эвакуации семей дипломатов из Украины

Во внешнеполитическом ведомстве также рекомендовали американским гражданам не совершать поездок в Белоруссию "из-за произвольного применения законов, угрозы задержания".

Госдепартамент также заявил о "необычном и вызывающем обеспокоенность наращивании военной мощи России вдоль белорусско-украинской границы", сообщает ТАСС.

Ранее появились сообщения о начале экстренной эвакуации семей американских дипломатов с Украины. 22 января в Госдепе эту информацию не подтвердили, заявив, что проводят "тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда, в случае ухудшения ситуации с безопасностью".

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