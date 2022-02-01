Ученые назвали симптомы нового варианта "омикрона"

При обнаружении любого из них следует незамедлительно обратиться к врачу
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса схожи с симптомами изначального штамма, передает Express.
Среди основных отличительных черт эксперты называют высокую температуру, изменение обоняния, непрерывный кашель. Более специфичные проявления ученым еще только предстоит установить.
Специалисты подчеркивают: при обнаружении любого из перечисленных признаков следует незамедлительно обратиться к врачу.
Вариант BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить от оригинального BA.1.
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