Ученые назвали симптомы нового варианта "омикрона"

При обнаружении любого из них следует незамедлительно обратиться к врачу

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса схожи с симптомами изначального штамма, передает Express.

Среди основных отличительных черт эксперты называют высокую температуру, изменение обоняния, непрерывный кашель. Более специфичные проявления ученым еще только предстоит установить.

Специалисты подчеркивают: при обнаружении любого из перечисленных признаков следует незамедлительно обратиться к врачу.

Вариант BA.2 называют "скрытым", так как его трудно отличить от оригинального BA.1.

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