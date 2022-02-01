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Генпрокуратура предложит поправки по отмене ошибочных штрафов с дорожных камер

08:47
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Ведомство скорректирует закон "Об автодорогах и о дорожной деятельности"

Дорожные камеры периодически "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями", заявили в Генпрокуратуре. В связи с этим ведомство намерено подготовить предложения по корректировке законодательства для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам.
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Проверка Генпрокуратуры показала, что в ряде российских регионов камеры устанавливают "за пределами мест концентрации ДТП". В ноябре 2021 года глава ведомства Игорь Краснов заявил, что часто камеры используются ради "монетизации" и "обогащения", при этом вопросы безопасности отходят на второй план.

С учетом этого Генпрокуратура намерена предложить поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности". Предположительно, это позволит без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры. Разработать механизм отмены незаконных штрафов с камер президент России Владимир Путин поручал еще в 2019 году.

В настоящее время отмена штрафа без обращения гражданина или прокуратуры невозможна, пишет "Коммерсантъ".

Ранее в МВД заявили, что пока не планируют возвращаться к практике штрафов за превышение водителями средней скорости движения.

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