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Тихоокеанский флот проведет учения со стрельбами

09:04
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Маневры пройдут в акваториях Японского и Охотского морей

Суда Тихоокеанского флота России вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей, рассказали в пресс-службе флота.
Появилось видео масштабных учений в Баранцевом море

К учениям будут привлечены порядка 20 боевых кораблей и судов обеспечения, включая корветы "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и корабль управления "Маршал Крылов".

Также к некоторым эпизодам учений будут привлекать малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

Им предстоит отработать совместное маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, противовоздушную оборону отряда. В завершение учений пройдут артиллерийские стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и ракетные стрельбы зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням, сообщает РИА Новости.

31 января сообщалось, что отряды боевых кораблей ЧФ провели учения в акватории Черного моря и вернулись в пункты постоянного базирования. В учениях было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса, в том числе фрегаты, ракетные катера и корабли противоминной обороны.

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