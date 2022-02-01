При выбросе газа в ХМАО пострадали четыре человека

Люди получили ожоги первой и второй степени

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа на месторождении произошел выброс газа с последующим возгоранием, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При проведении работ, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошел выброс газа", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что в больницу в результате ЧП доставлены четыре человека. Погибших нет, пожар был оперативно потушен. Прокуратура организовала проверку.

По предварительной информации, пострадавшие получили ожоги первой и второй степени, угрозы их жизни нет.

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