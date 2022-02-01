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"Подхватит теплую эстафету": каким будет февраль в Москве

09:05
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Осадков выпадет как минимум положенная норма

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что в феврале москвичей ждет довольно мягкая погода.
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"Февраль, несмотря на свой суровый нрав, не просто подхватит теплую эстафету января, но и увеличит аномалию", - отметил метеоролог.

По его словам, при норме ночью в минус 11,1 градуса и днем в минус 4,2 градуса среднемесячная температура воздуха будет выше обычных значений на 2-4 пункта. Максимальное отклонение ожидается в начале месяца, однако к середине возможно одно арктическое вторжение.

"При этом осадков выпадет как минимум положенная норма", - добавил синоптик.

Как объяснил Тишковец, обусловлена ситуация будет воздушными массами из Атлантики.

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