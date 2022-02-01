"Подхватит теплую эстафету": каким будет февраль в Москве

Осадков выпадет как минимум положенная норма
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что в феврале москвичей ждет довольно мягкая погода.
"Февраль, несмотря на свой суровый нрав, не просто подхватит теплую эстафету января, но и увеличит аномалию", - отметил метеоролог.
По его словам, при норме ночью в минус 11,1 градуса и днем в минус 4,2 градуса среднемесячная температура воздуха будет выше обычных значений на 2-4 пункта. Максимальное отклонение ожидается в начале месяца, однако к середине возможно одно арктическое вторжение.
"При этом осадков выпадет как минимум положенная норма", - добавил синоптик.
Как объяснил Тишковец, обусловлена ситуация будет воздушными массами из Атлантики.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram