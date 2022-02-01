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Почти треть россиян увольнялись из-за конфликта на работе

08:42
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Больше всего недовольства у респондентов вызывают сплетни

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, 29% жителей России полностью довольны атмосферой в рабочем коллективе и общением с коллегами.
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"2% опрошенных рассказали, что их уволили из компании по причине конфликтов с коллективом, 27% участников исследования указали, что сами приняли решение об увольнении из-за плохих отношений с коллегами", - сказано в исследовании.

Больше всего недовольства у респондентов вызывают сплетни (58%), доносы начальству (41%), низкая работоспособность коллег (35%).

При этом 19% указали на высокую конкуренцию с коллегами, а 11% - на агрессию со стороны товарищей по работе.

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