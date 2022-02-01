Около 1,7 тысячи объектов в Москве проверят на соблюдение мер против COVID-19

Проверки пройдут в феврале

В Москве на фоне обострения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции пройдут проверки около 1,7 тысячи объектов. Об этом во вторник, 1 февраля, рассказал начальник госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Как уточнил Овчинский, особое внимание уделят офисам, социальным и культурным объектам, медицинским, образовательным и спортивным организациям, салонам красоты и общественным местам.

В случае выявления нарушений в плане соблюдения мер профилактики COVID-19 нарушителей привлекут к ответственности, а их деятельность может быть приостановлена.

Овчинский подчеркнул, что последствия игнорирования санитарно-эпидемиологических ограничений достаточно серьезны. Не стоит пренебрегать элементарными правилами профилактики, необходимо максимально снизить риски распространения COVID-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением антиковидных мер в объектах Москвы, где отмечается скопление людей. Проверят гостинцы, хостелы, медицинские организации, а также объекты торговли, спорта, выставки и транспорт. С начала года специалисты управления уже провели более 690 проверок, нарушения выявлены почти на 150 объектах.

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