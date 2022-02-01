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Врач рассказал, кому не стоит спать в носках

09:13
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Особенно это касается двух категорий людей

Хирург-флеболог Армен Авакян сообщил в интервью радио Sputnik, что тем, у кого нарушено кровообращение в ступнях, не следует надевать на ночь носки.
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"Такое бывает у взрослых с атеросклерозом артерий нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает к ногам", - отметил специалист.

По его словам, защитные свойства кожи ног снижаются, возможно образование грибковых инфекций.

Кроме того, как уточнил врач, кровообращение в нижних конечностях нарушается у людей с сахарным диабетом, в результате чего не исключено поражение сосудов.

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