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Эксперт оценил угрозу конфискации имущества у россиян в Лондоне

08:58
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Речь идет о сотнях миллиардах долларов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили угрозу новых санкций, с которыми выступила Великобритания. Грозит ли богатым россиянам за рубежом конфискация имущества? Не боятся ли британцы напугать поселившихся в Лондоне миллиардеров из многих других государств? Каких ещё шагов против нашей страны можно ожидать? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Института политических исследований Сергей Марков.

"Одни жулики заберут у других жуликов. Речь идет о сотнях миллиардах долларов, до триллиона. Это огромные, чудовищные деньги. Владимир Путин давно их предупреждал, что рано или поздно у них все заберут, никакого честного суда не будет. Будет команда от властей Британии конфисковать – суд конфискует", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маркова смотрите в видео.

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