По телевизору крутят видео с домохозяйками, взявшими в руки автоматы

Страна, измученная долгами и принуждаемая к войне, стремится, что есть сил, выглядеть мирной и процветающей. Не дают! Заголовок в австралийской газете. Каникулы на Украине? Самое время посетить "неспящий" приграничный город, утверждают власти. С сарказмом.

"Около 100 000 российских солдат ждут на границе, а на передовую переброшены запасы крови. Москва отрицает свои планы вторжения в бывшее советское государство", - пишет издание.

Как-то это не стыкуется с надеждами самих украинцев. Реклама на официальном сайте, приглашающем посетить "величественный Киев, неспящий Харьков, уютные Черновцы, волнующую Одессу". Сегодня, к сожалению, читать это можно только с горькой иронией. Западные друзья кричат об эвакуации своих дипломатов, предостерегают туристов - не планируйте поездку на Украину. Телевизионная картинка из величественного Киева в основном такая (см. видео).

Ребрендинг Украина пытается провести с 2018 года. Чтобы показать: это страна, в которой есть не только бесноватые с Майдана, вечная революция, коррупция. Украинские информационные сайты сообщают, в стране стремительно растет кривая ненависти к США. Саму кривую издания не приводят, но политологи разъясняют.

"Люди начали понимать: Америка их не защитит; их хотят "погнать на убой" за чужие интересы, подменяя всё словами о "ценностях", - заявил Виталий Вакаров, украинский политолог.

Кривая ненависти накладывается на тенденцию. Ребрендинг Украине не дается. Какой тут ребрендинг, когда по телевизору крутят видео с домохозяйками, взявшими в руки автоматы. Мэр Киева, похоже, готов стрелять прямо в студии.

Зеленский в глазах украинцев совсем не хочет выглядеть ястребом. И тщательно старается поддерживать имидж, созданный еще во времена артистической карьеры. Попробовал недавно сказать, что на границе всё под контролем. Американцы быстро одернули, что ему к войне надо готовиться, а не о туристах мечтать. Пока воинственные нацисты и их беспокойные покровители зовут на войну, туристическим раем Украине, увы, не стать. Ребрендинг тут не поможет. И русские и украинцы, кажется, уже устали от этой истерики и не понимают, зачем их пытаются втянуть в какую-то битву, тревожность сменилась усталостью, в соцсетях уже с иронией иллюстрируют истерику, охватившую западных политиков и СМИ. Выдуманные конфликты уже подают как анекдоты.

Турпоездка на Украину – отчаянный вояж. Пока в западных газетах будет пережевываться бред о российской агрессии, и русские, и украинцы прекрасно понимают, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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