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Минфин ожидает сокращения выдач ипотеки

09:21
  • вторник
  • 01 февраля 2022

После рекордов это естественный процесс

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил в эфире канала "Россия-24", что ведомство ожидает сокращения выданных ипотечных кредитов.
Эксперты считают, что аренда жилья стала выгоднее ипотеки

"Мы ожидаем стабилизацию, может быть, некоторое сокращение - процентов на 15 в денежном и процентов на 20-25 в количественном выражении - выдачи ипотеки в этом году по сравнению с прошлым годом", - отметил замглавы Минфина.

По словам Моисеева, стабилизация является естественной после рекордов в 2020 и 2021 годах.

Ранее в ЦБ заявили, что за 2021 год общая задолженность россиян по ипотечным кредитам выросла на 26,7% и превысила 11,75 триллиона рублей. Вместе с тем просроченная задолженность на 1 января 2022 года достигла почти 59,5 миллиарда рублей.

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