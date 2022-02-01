США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву

Госдеп активно ведет закулисную работу

Как передает издание Folha de Sao Paulo, Соединенные Штаты хотят добиться отмены визита в Москву президента Бразилии Жаира Болсонару.

Тот намеревался отправиться в российскую столицу в феврале.

"Поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте", - рассказал источник в бразильском МИД.

Он уточнил, что подобную обеспокоенность высказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также известно, что аналогичные переговоры администрация президента США провела с Аргентиной.

По данным источников, на поводу у США бразильские власти идти не намерены. Поездка в Москву остается в силе.

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