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Под Новгородом нашли тело пропавшей девочки

09:34
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Ребенок пропал ночью 25 января в Холме

Под Новгородом волонтеры обнаружили тело девочки 2020 года рождения, передает ТАСС.

"Найдена, погибла", - сказано в сообщении ПСО "Феникс".

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ранее суд арестовал мать пропавшей девочки и сожителя женщины. Возбуждены два уголовных дела - об убийстве малолетней и халатности местных чиновников из комитета образования.

Девочка 2020 года рождения пропала ночью 25 января в Холме.

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