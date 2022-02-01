Под Новгородом нашли тело пропавшей девочки

Ребенок пропал ночью 25 января в Холме

Под Новгородом волонтеры обнаружили тело девочки 2020 года рождения, передает ТАСС.

"Найдена, погибла", - сказано в сообщении ПСО "Феникс".

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ранее суд арестовал мать пропавшей девочки и сожителя женщины. Возбуждены два уголовных дела - об убийстве малолетней и халатности местных чиновников из комитета образования.

Девочка 2020 года рождения пропала ночью 25 января в Холме.

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