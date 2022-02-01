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Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне вернутся в Москву

09:24
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Власти разрешили им покинуть страну

Трое россиян, ранее осужденные на Шри-Ланке за сбор мертвых жуков, оплатили назначенный им штраф. Об этом сообщили в российском посольстве.

Как пишет РИА Новости, после оплаты штрафа россиянам разрешили покинуть страну и уже сегодня они вылетят в Москву.

Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов были задержаны на Шри-Ланке в феврале 2020 года по подозрению в незаконном сборе насекомых. Игнатенко утверждал, что причиной для задержания стали найденные в его карманах мертвые жуки. В мае 2020 года всех троих выпустили из тюрьмы под залог.

21 января суд на Шри-Ланке приговорил их к штрафу в 14 тысяч долларов США и к условному сроку 2 года. Если бы россияне не выплатили штраф, срок был бы заменен на реальный.

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